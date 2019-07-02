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Devrilen traktörün altında kalan çift ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 18:18 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Karahan (54) ile yanındaki eşi Meryem Karahan (52) ağır yaralandı.  Kaza, saat 16.00 sıralarında Kabalar Mahallesi, Çal Caddesi'nde meydana geldi.

Devrilen traktörün altında kalan çift ağır yaralandı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye devrilen traktörün sürücüsü Mustafa Karahan (54) ile yanındaki eşi Meryem Karahan (52) ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kabalar Mahallesi, Çal Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Karahan yönetimindeki 20 NL 032 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesine devrildi. Kazada, sürücü Karahan ile yanındaki eşi Meryem Karahan devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla, kaza yerine Çal İtfaiye Grubu Arama Kurtarma Ekibi, jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye, traktörün altında kalan Karahan çiftini güçlükle kurtardı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karahan çiftinin sağlık durumlarının ağır olduğu, bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Devrilen traktörün altında kalan çift ağır yaralandıDevrilen traktörün altında kalan çift ağır yaralandıDevrilen traktörün altında kalan çift ağır yaralandı

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