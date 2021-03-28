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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi can verdi

28.03.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kullandığı traktörün hakimiyetini kaybedip uçuruma yuvarlanarak altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.Olay, akşam 17.30 sıralarında dağlık Yayla mevkiinde meydana geldi.

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde kullandığı traktörün hakimiyetini kaybedip uçuruma yuvarlanarak altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Olay, akşam 17.30 sıralarında dağlık Yayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Göktaş 10 EL 724 plakalı traktörüyle sabah saatlerinde tarlasına çalışmaya gitti. Göktaş, akşam eve dönmeyince, oğlu Sezai Göktaş (44) ve ailesi saat 20.30 sıralarında Yayla mevkiinde bulunan tarlalarına aramaya gitti. Tarlaya yakın derede traktörün yuvarlandığını gören Göktaş’ın yakınları durumu jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler traktörün altında kalan Kazım Göktaş’ın cansız bedenini çıkardı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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