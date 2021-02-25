HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

25.02.2021 23:43 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Endel köyü yakınlarında meydana geldi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Endel köyü yakınlarında meydana geldi. Kendisine ait traktör ile tarlaya giden Müslüm Kara’dan (67) yakınları haber alamayınca tarlaya gitti. Müslüm Kara’nın traktörünün tarla içerisinde devrildiğini göre yakınları durumu jandarmaya ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Müslüm Kara’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kara’nın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım! Soner Sarıkabadayı'dan sosyal medyayı sallayan paylaşım!
İstanbul'da ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildiİstanbul'da ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi
Felak ve Nas surelerinin okunuşu ve anlamıFelak ve Nas surelerinin okunuşu ve anlamı

En Çok Okunan Haberler

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Doktor kızını öldüren baba: Silah ruhsatı alırken ayrıntılı inceleme yapılmıyor

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

Flaş sözler: Gerekirse Çin'e savaş açarız

İbo Show'un konukları belli oldu!

İbo Show'un konukları belli oldu!

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklamalar

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

Mahkemeden herkesi ilgilendiren flaş maske kararı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Bodrum'da sahillerde piknik yapmak yasaklandı

Bodrum'da sahillerde piknik yapmak yasaklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi kutladı

Erdoğan'ın doğum gününü sosyal medyadan on binlerce kişi kutladı

Son Dakika: Denizli'de restoranda yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

Denizli'de restoranda yangın: 3 kişi hayatını kaybetti

İstanbul'da ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi

İstanbul'da ticareti yasak 21 piton ve 12 boa yılanı ele geçirildi

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 25 Şubat koronavirüs tablosu

Son Dakika! Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na 'ücretsiz aşı' yanıtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.