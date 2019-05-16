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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2019 16:23 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, arazisini sürerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörünün devrilmesi sonucu altında kalan Abdullah Aydın (60), yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, arazisini sürerken direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörünün devrilmesi sonucu altında kalan Abdullah Aydın (60), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 07.00 sıralarında, kırsal Malgaçemir Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi, evli ve 1 çocuk babası Abdullah Aydın, tarlasını sürmek için dik ve engebeli arazisine çalışmaya gitti. Çalışırken traktörün direksiyon hakimiyetini yitiren Aydın, aracın devrilmesi sonucu altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Aydın'ın olay yerinde öldüğü belirlendi. Aydın'ın traktörün altından çıkarılan cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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