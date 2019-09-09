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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 22:23 | Son Güncelleme

KONYA'nın Beyşehir ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi Ali Yağar (65) hayatını kaybetti.  Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi Bitlibucak mevkiinde meydana geldi.

Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA'nın Beyşehir ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan çiftçi Ali Yağar (65) hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Gölbaşı Mahallesi Bitlibucak mevkiinde meydana geldi. Ali Yağar, yönetimindeki 42 H 9937 plakalı traktörüyle tarlasını sürdüğü sırada, direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç tarlanın kenarındaki şarampole devrildi. Yağar da devrilen traktörünün altında kaldı. Durumu fark eden çevredekiler jandarma ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Yağar'ın öldüğünü belirledi. Yağar'ın cansız bedeni traktörün altından çıkartılıp, otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Devrilen traktörün altında kalan çiftçi öldü

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