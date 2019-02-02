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Devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 21:26 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü öldü

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de devrilen traktörün altında kalan ehliyetsiz sürücü hayatını kaybetti.

Osman T. (16) yönetimindeki traktör, Göre beldesinde yol kenarındaki beton direğe çarptı.

Devrilen traktörün altında kalan Osman T, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
ehliyet trafik kazası traktör

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