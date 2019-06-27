HABER

Devrilen traktörün altında kalan Erkan, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 18:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen traktörün altında kalan Erkan Işık (28), yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalan Erkan, öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kontrolünden çıkıp, şarampole devrilen traktörün altında kalan Erkan Işık (28), yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 14.00 sıralarında, Üründü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Evine giden Erkan Işık'ın kullandığı 07 KE 316 plakalı traktör, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Sürücü Işık, aracın altında kalırken, kazayı görenler, sağlık ekibinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Işık'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesi sonrası Erkan Işık'ın cansız bedeni, morga götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen traktörün altında kalan Erkan, öldü

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Karabük'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltıKarabük'te fuhuş operasyonu: 4 gözaltı
Eğitimde fenalaşan 2 uzman çavuştan 1'i yaşamını yitirdiEğitimde fenalaşan 2 uzman çavuştan 1'i yaşamını yitirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Ülke şokta! Bir saldırı haberi daha

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Maaşını taşıyana 1000 TL promosyon!

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Kimse beklemiyordu! Böyle duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

16 yaşındaki genç kızın intiharının arkasından istismar çıktı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Böyle baba olmaz olsun!

Böyle baba olmaz olsun!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul'da kendisini dolandıran şahsı dedektif gibi iz sürerek yakaladı

İstanbul'da filmleri aratmayacak olay! Dedektif gibi iz sürdü

'Kedi' yüzünden arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

Arkadaşının boğazını kesmişti! "Alkollüydüm" dedi

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

İzmir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 37 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.