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Devrilen traktörün altında kalan genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 17:42 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan İsmail Bala (17), yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Mustafa UFAK/HİLVAN (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Hilvan ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kalan İsmail Bala (17), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Arıca Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yakınlarıyla birlikte tarlaya giden İsmail Bala, ailesine ait plakası öğrenilemeyen traktör ile araziyi dolaşmaya başladı. Bala, bir süre sonra kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Yakınlarının ağır yaralı olarak traktörün altında çıkardığı Bala, otomobille hastaneye kaldırıldı. Acil serviste doktorların müdahalesine karşın İsmail Bala, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.
Bala'nın cenazesi otopsi için morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Devrilen traktörün altında kalan genç öldü

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