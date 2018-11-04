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Devrilen traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 23:32 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan genç yaşamını yitirdi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan genç çiftçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, kırsal Ortaoba Mahallesi'nde, 10 AAF 317 plakalı traktörüyle tarladan dönen Hasan Koyuncu (18), Kazdağları çıkış yolu mevkisine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkarak şarampole devrilen traktörün altında kalan Koyuncu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazayı gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri geldi.

Traktörün altında kalan Koyuncu’nun cansız bedeni Balıkesir İtfaiyesi Edremit Grup Amirliği ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Koyuncu'nun cesedi ambulansla Edremit Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Edremit traktör

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