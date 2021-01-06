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  4. Devrilen traktörün altında kalan itfaiye eri hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında kalan itfaiye eri hayatını kaybetti

06.01.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli itfaiye eri, devrilen traktörün altına kalarak hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre; Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden izine ayrılan Durmuş Gül (51), Almus ilçesine bağlı Çilehane köyünde tarlasında çalışmaya gitti.

Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde görevli itfaiye eri, devrilen traktörün altına kalarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre; Tokat Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden izine ayrılan Durmuş Gül (51), Almus ilçesine bağlı Çilehane köyünde tarlasında çalışmaya gitti. Gül’ün kullandığı traktör tarla yolunda şarampole devrildi. Traktörün altında kalan evli ve 4 çocuk babası Gül, olay yerinde hayatını kaybetti. Yapılan incelemenin ardından Gül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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