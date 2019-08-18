Devrilen traktörün altında kalan karı koca öldü

Oğuzhan ÇİFCİ/KOYULHİSAR (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Koyulhisar ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan sürücü Yusuf Yüksel (69) ile eşi Hatun Yüksel (63) yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, ilçeye bağlı Ortaseki köyünün Çimenli Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Yüksel yönetimindeki 58 SC 687 plakalı traktör, ormanlık alanda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Yusuf Yüksel ile eşi Hatun Yüksel hayatını kaybetti. Kuşburnu toplamak için ormanlığa gittiği öğrenilen çiftin cenazeleri, Koyulhisar Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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