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Devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2019 18:50 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman işçisi Ahmet Güngör (44), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde orman işçisi Ahmet Güngör (44), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza bugün saat 15.00 sıralarında ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Yassıbağ köyü göleti yakınlarında meydana geldi. Gölet yakınındaki ormanda kesilen ağaçları traktörle çekme işlemi gerçekleştiren evli ve 1 çocuk babası Ahmet Güngör'ün kullandığı traktör, tomruk yükleme işlemi için dere yatağında dönüş yaptığı sırada devrildi. Sürücü Güngör, traktörün altında kalarak yaşamını yitirirken, traktör üzerindeki Sezen Sanlı (35) ise kazayı yara almadan atlattı.
Ormanda birlikte çalıştığı oğlu Ahmet Güngör'ün kaza sonucu öldüğü haberini alan baba Cahit Güngör (65) gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan baba Güngör, Bayramiç Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ahmet Güngör'ün mesai arkadaşları da kaza sonrası büyük üzüntü yaşadı.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldüDevrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldüDevrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldüDevrilen traktörün altında kalan orman işçisi öldü

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