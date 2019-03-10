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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.03.2019 14:27 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Habip Batu idaresindeki 20 ND 402 plakalı traktör, Sakızlı mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, traktörün altında kalan Batu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

İş makinesi yardımıyla çıkartılan Batu'nun cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Batu'nun, Alfaklar Mahallesi'ndeki tarlasını sürmeye gittiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza sürücü tarla traktör

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