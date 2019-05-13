Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Haliliye ilçesi Dağeteği Mahallesi'ndeki fıstık bahçesinde ilaçlama yapan Salih Biçim'in (36) kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Kazada traktörün altında kalan Biçim, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay yerine gelen jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Biçim'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Şanlıurfa Şube Müdürlüğüne kaldırıldı.

Kent merkezindeki bir otoparkta çalışan Biçim'in 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.

