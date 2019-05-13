Şanlıurfa’da fıstık bahçesinde ilaçlama yaparken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Dağeteği kırsal mahallesinde yaşandı. Fıstık bahçesinde ilaçlama yapan Salih Biçim (36), devrilen traktörün altında kaldı. Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi, olay yerine gelen itfaiye ve jandarma ekiplerince aracın altından çıkartılarak Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

