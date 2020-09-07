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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 13:46 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde tarladan dönerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Kantarma kırsal Mahallesinde yaşandı.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde tarladan dönerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Kantarma kırsal Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre tarlayı sürdükten sonra eve dönen 70 yaşındaki Mehmet Can, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset yapılan incelemenin ardından Halfeti Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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