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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

21.01.2021 21:04 | Son Güncelleme:
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir’in Tire ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Büyükkemerdere köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan Tuncay Çay (37), 35 YGJ 63 plakalı traktörü ile Güme Dağları’nın yakınlarında bulunan bahçesine gitti.

İzmir’in Tire ilçesinde devrilen traktörünün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Büyükkemerdere köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan Tuncay Çay (37), 35 YGJ 63 plakalı traktörü ile Güme Dağları’nın yakınlarında bulunan bahçesine gitti. Çay’ın kullandığı traktör bir anda sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan Çay, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ambulansa alınarak Tire Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

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