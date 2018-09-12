HABER

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 15:21 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, virajda devrilen traktörün altında kalan sürücü Abdülmutalip Yalım (24), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde, virajda devrilen traktörün altında kalan sürücü Abdülmutalip Yalım (24), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Baskil ilçesine bağlı Aşağıkuluşağı Deliktaş mevkinde, Abdülmutalip Yalım'ın kullandığı traktör, sürücüsünün keskin virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Ters dönen traktörün altında kalan sürücü Yalım, ağır yaralandı. Ambulansla Baskil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdülmutalip Yalım, buradaki doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

PARTNERBüyülediler! Sonbaharın yeni modası hayran bıraktı...Büyülediler! Sonbaharın yeni modası hayran bıraktı...
Otomobil ile zırhlı araç çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralıOtomobil ile zırhlı araç çarpıştı: 2'si polis, 3 yaralı
Kurumun bilgisayarlarını satıp, binayı ateşe vermişKurumun bilgisayarlarını satıp, binayı ateşe vermiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında son nefesini verdi!

Canlı yayında son nefesini verdi!

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

AK Partili Bülent Turan'dan dikkat çeken sözler: Bırakın krizi, bırakın bazı sıkıntıları

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Demet Akalın-Okan Kurt ayrılığında yeni detay: Kırmızı çizgim...

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'ndan gece baskını

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

'Son savaş' başlıyor! Suriye'den temizlenecekler

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Can Ataklı'dan gündem yaratacak iddia: AK Parti, İstanbul'da Davutoğlu'nu aday gösterebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Sosyal medyayı sallayan kayıp paylaşımı... İstanbul 24 yaşındaki İlke Gelgeç için seferber oldu!

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

Balık sandığı şeyin yaban domuzu olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

İzmir'de iğrenç olay! 6 yaşındaki kızını istismar eden sevgilisini savundu

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Otobüs tacizcisi yakalandı! 'İlk başta günahını almayayım dedim ama...'

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Adana'da korkunç olay! Önce sevgilisini öldürdü sonra intihar etti

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

Burdur'da korkunç iddia: Kızım için 30 bin lira teklif etti, üç kez kaçırıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.