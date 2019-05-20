Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Taha AYHAN/HEKİMHAN (Malatya), (DHA)- MALATYA'nın Hekimhan ilçesinde, traktörün devrilmesi sonucu altında kalan sürücü Kemal Akıncı (68) hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Karaköcek Mahallesi'nde meydana geldi. Öğle saatlerinde bahçeye giden Kemal Akıncı'nın kullandığı traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada traktörün altında kalan sürücü Akıncı, vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı ancak yapılan kontrolde öldüğü belirlendi. Yaşamını yitiren sürücü Kemal Akıncı'nın cesedi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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