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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 12:32 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Bülbül (65) hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) - GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Hüseyin Bülbül (65) hayatını kaybetti.
Kaza, sabah saatlerinde Altınüzüm Mahallesindeki üzüm bağında meydana geldi. Aynı zamanda CHP belediye meclis üyesi olan Hüseyin Bülbül, kendisine ait 27 SE 921 plakalı traktörü ile üzüm bağında çalışmaya başladı. Bülbül, bir süre sonra direksiyon kontrolünü kaybetmesiyle devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekiler tarafından traktörün altından çıkarılan Bülbül'ün, sağlık ekiplerinin kontrolünde öldüğü belirlendi. Bülbül'ün cenazesi, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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