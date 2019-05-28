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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2019 21:37 | Son Güncelleme

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Muzaffer Çakır (37), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.  Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Odabaşı Köyü'nde meydana geldi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Nusaybin ilçesinde Muzaffer Çakır (37), kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesine bağlı Odabaşı Köyü'nde meydana geldi. Muzaffer Çakır, traktörün arkasına bağladığı ot biçme makinesiyle tarladaki otları biçtiği sırada traktör kontrolden çıkarak, devrildi. devrilen traktörün altında kalan sürücü Çakır, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı çakır7a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Çakır, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüDevrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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