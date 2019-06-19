HABER

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Veysi Kızılay (60) idaresindeki 65 EE 617 plakalı traktör, merkez Karaköprü ilçesinin Küçükalanlı Mahallesi kırsalında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada traktörün altında kalan sürücü Kızılay, ağır yaralı halde 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Veysi Kızılay'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

PARTNERBeyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!Beyonce'nin kızı annesinin izinden gidiyor ilk kez sahneye çıktı!
Bakan Selçuk, Büro Memur-Sen İstanbul Buluşması’na katıldıBakan Selçuk, Büro Memur-Sen İstanbul Buluşması’na katıldı
Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar varMeteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa trafik kazası traktör

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tepki: Sanki hiç İstanbul'da yaşamamış

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

İmamoğlu: Pazar akşamına kadar televizyonlara çıkmayacağım

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yargının vereceği karar İmamoğlu'nun önünü kesebilir

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Manuş Baba askerde! Saç sakal gidince...

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhammed Mursi defnedildi

Muhammed Mursi defnedildi

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Tunceli'deki kaybolan kişiyi arama çalışması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Meteoroloji o bölgeleri uyarmıştı! Şimşek dehşeti: Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifinin ikinci bölümü kabul edildi

Yeni askerlik sistemi ile ilgili önemli gelişme

Muğla'da minibüs ile TIR çarpıştı: 14 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'da 75 düzensiz göçmen yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

Erdoğan'dan Ahmet Kaya açıklaması

SON DAKİKA! Yeni Askerlik Yasası'nda tarih belli oldu

Yeni Askerlik Yasası tarihi belli oldu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.