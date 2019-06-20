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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 11:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Servet Açık (42) hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, tarlasını sürdüğü sırada devrilen traktörün altında kalan Servet Açık (42) hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Nizip ilçesine bağlı Küllü Mahallesi'nde meydana geldi. Kendisine ait 27 AEF 93 plakalı traktörü ile tarlasında çalışan Servet Açık, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrilen traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan Açık, kazayı gören yakınlarının çağırdığı ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Servet Açık, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. 4 çocuk babası Açık’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldüDevrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

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