Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Emre SAÇLI / SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan Murat Akça (45) yaşamını yitirdi.
Kaza, Taytan Mahallesi yakınlarında, saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Tarlasında çalışan Murat Akça, yönetimindeki 45 DF 846 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Akça, devrilen traktörünün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, traktörün altından çıkarılan Akça'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Akça'nın cesedi jandarmanın olay yerindeki incelemlerinin ardından Salihli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Jandarma, kazayla iglili soruşturma başlattı.
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