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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.09.2019 16:22 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Şükrü Bilen (65), hayatını kaybetti.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Şükrü Bilen (65), hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde, merkeze bağlı Aslanoğlu köyünde meydana geldi. Tarladan dönen Şükrü Bilen yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada Bilen, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince traktörün altından çıkarılan Bilen'in sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen'in cansız bedeni otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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