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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

03.04.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa’nın Soma ilçesinde arazisine gittiği sırada devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.Kaza saat 14.00 sıralarında Manisa’nın Soma ilçesine bağlı kırsal Hatunköy Beyce Kırganlık mevkisinde meydana geldi.

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Manisa’nın Soma ilçesinde arazisine gittiği sırada devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.
Kaza saat 14.00 sıralarında Manisa’nın Soma ilçesine bağlı kırsal Hatunköy Beyce Kırganlık mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre traktörle araziye giden Mehmet Taşkın (67), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Taşkın, devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Taşkın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı adamın cenazesi Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

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