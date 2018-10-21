HABER

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı, eşi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 11:19 | Son Güncelleme

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, devrildi.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı, eşi öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktör, devrildi. Kazada aracın altında kalan sürücü İbrahim Tosun (45) ağır yaralanırken, eşi Gülizar Tosun (40) ise yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, ilçeye bağlı Yeşilyuva Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli'den Acıpayam yönüne giden İbrahim Tosun'un kullandığı 20 KA 054 plakalı traktör, kontrolden çıkarak, devrildi. Sürücü İbrahim Tosun ile çamurlukta yolculuk yaptığı belirlenen eşi Gülizer Tosun, traktörün altında kaldı. Çevredekilerin kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu çift, traktörün altından ağır yaralı çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ambulansla Serinhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çiftten Gülizar Tosun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İbrahim Tosun'un ise hastanedeki tedavisinin sürdürüldüğü belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı, eşi öldü

PARTNERDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyorDeğişim diye buna denir! Modellik tekliflerine yetişemiyor
Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...
Tecavüz iddiasıyla cinayette, sosyal medya ayrıntısıTecavüz iddiasıyla cinayette, sosyal medya ayrıntısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

Ankara, Danıştay'ın 'Andımız' kararı ile çalkalanıyor! Tartışma büyüyor

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

ABD'de kan donduran olay! Tam 63 tane bebek cesedi kalıntısı bulundu!

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Amcasına hakaret ettiği görüntülere tepki yağıyor! Enes Batur kendini böyle savundu

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

Yeşim Ceren Bozoğlu 6 yaşında uğradığı cinsel tacizi ilk kez anlattı!

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan dünyayı şaşkına çeviren açıklama: Çekiliyoruz

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Küresel ısınma dünya haritasını nasıl değiştirecek? Adım adım yaşanacaklar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...

Faslı hostes evlilik hayali kuruyordu kabusu yaşadı! Türk sevgiliden şikayetçi oldu...

Servetini kaybedince kanser hastası annesinin evini yaktı

Servetini kaybedince kanser hastası annesinin evini yaktı

Fren yerine gaza basınca...

Fren yerine gaza basınca...

9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu

9 bin yıl önce kadın böyle görünüyordu

Bozuk paranın turşusunu kurdu

Bozuk paranın turşusunu kurdu

Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu

Torun hayali kurarken ikiz çocukları oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.