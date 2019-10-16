HABER

Devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.Olay, ilçeye bağlı kırsal Yapılıpınar Mahallesi’nde meydana geldi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı kırsal Yapılıpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Elif Yıldız’la (80) birlikte hastaneden mahalleye giden Hüseyin Yıldız’ın kullandığı 46 VC 193 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole devrildi. Traktörde bulunan annesi Elif Yıldız, aracın arka tekerinin altında kalarak hayatını kaybetti. Sürücü Hüseyin Yıldız ise, olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Anne Yıldız’ın cansız bedeni, tonlarca ağırlıktaki traktörün altından itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı.

Yıldız’ın cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

PARTNERGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleriGöbek yağı nasıl erir? Göbek yağlarından kurtulma yöntemleri
Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralıTarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü  Genelkurmay Başkanı Güler, İngiltereli mevkidaşıyla görüştü  
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Tecavüzcüsünü öldürmüştü! Mahkeme kararını verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Temizliğe gidiyordu! Bergüzar Korel ablası Zeynep Korel hakkında sessizliğini bozdu

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

Yargıtay'a 'HDP kapatılsın' başvurusu

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

ABD'den Deyrizorlu aşiretlere 'çekilmeyeceğiz' mesajı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet davasında adli tıp uzmanından cinsel saldırı iddiası

Şule Çet davasında adli tıp uzmanından çarpıcı sözler

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.