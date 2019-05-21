Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde üzüm bağında çalışan traktör sürücüsü devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Altınüzüm - Yukaribilenler Mahallesi yolu üzerinde bulanan üzüm bağları içerisinde traktörüyle çalışan Hüseyin Bülbül, idaresindeki 27 SE 921 plakalı traktörün kontrolünü kaybetti. Devrilen traktörün altında kalan Bülbol, feci şekilde olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ölen Hüseyin Bülbül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere İslahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bülbül’ün İslahiye Belediyesinde meclis üyesi olduğu öğrenildi.



