Devrilen traktörün altında kalarak öldü

Mersin’in Erdemli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen traktörün altında kalan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karayakup Mahallesinde meydana gelen kazada, Sinap Mahallesinden dönmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen traktör, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu yamaca çarptı. Çarpma sonucu devrilen traktörün altında kalan yolcu konumundaki Enver Özdemir (16) hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



