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Devrilen traktörün altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 20:50 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Fetih Tekyıldız (62) tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalarak öldü

KANDIRA(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde, Fetih Tekyıldız (62) tarlasını sürerken devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay Kandıra Safalı Mahallesi’nde meydana geldi. 3 çocuk babası Fetih Tekyıldız tarlasını sürerken traktör devrildi. Fetih Tekyıldız'ın traktörün altında kaldığını görenler 112 Acil'e haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi Fetih Tekyıldız'ın öldüğünü belirledi. Fetih Tekyıldız'ın cenazesi Kandıra Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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