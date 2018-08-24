Devrilen traktörün altında kalıp öldü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'un Durağan ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen traktörün altında kalan sürücü Nazif Topal (42), yaşamını yitirdi.
Kaza, öğle saatlerinde, ilçeye bağlı Köseli köyünde meydana geldi. Nazif Topal yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak, devrildi. Sürücü Topal'ın traktörün altında kaldığı kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Topal'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nazif Topal'ın, evine su almak için yola çıktığı ve 4 çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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