Devrilen traktörün altında sıkışan adamı vatandaşlar kurtardı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde devrilen traktörün altında kalan adam, vatandaşlar tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Orhan Mahallesi Karahasanlar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mehmet D. idaresindeki 41 N 0156 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıkarak devrildi. Mehmet D., devrilen traktörün altında sıkıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, bir yandan Mehmet D.’nin yardımına koşarken diğer yandan da durumu 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

Vatandaşlar tarafından Mehmet D. sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Mehmet D., Kandıra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

