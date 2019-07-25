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Devrilen traktörün sürücüsü ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 18:13 | Son Güncelleme

Devrilen traktörün sürücüsü ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Samsun'un Atakum ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen saman yüklü traktörün sürücüsü ağır yaralandı.

Mevlüt Kayaoğlu'nun kullandığı traktör, Kasnakçımermeri Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada ağır yaralanan Kayaoğlu, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle çağrılan ambulans helikoptere bindirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Mevlüt Kayaoğlu'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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ambulans helikopter Atakum Samsun Samsun il jandarma Komutanlığı traktör

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