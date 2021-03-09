HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Devrilen traktörün sürücüsü kabin sayesinde hayatta kaldı

Devrilen traktörün sürücüsü kabin sayesinde hayatta kaldı

09.03.2021 13:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün 19 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında devrilen traktörün 19 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Genç sürücü, traktörün kabini sayesinde hayatta kaldı.
Kaza, ilçeye bağlı kırsal Akbayır Mahallesi’nde meydana geldi. Mustafa G. (19) adlı genç, bir akrabasına ait 46 ABJ 318 plakalı traktörle mahalleyi Elbistan-Nurhak karayoluna bağlayan güzergahta ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan traktör, geldiği yöne dönerek devrildi. Sürücü Mustafa G., traktörün kabininde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, acı içinde kıvranan genci, sıkıştığı yerden kurtarmak için hemen çalışmalara başladı. Kabin camını kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, demir kesme makinesi ile yaralı genci sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yardımıyla çıkarılan Mustafa G., olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada ameliyata alınan yaralı gencin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Devrilen traktörün kaldırılması için jandarma ekipleri, yolu trafiğe kapattı. Devrilen araç, çekici ve mahalle sakinlerinin kullandığı traktör yardımıyla kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
Vakaların 4 kat arttığı Sinop’ta ’ayaküstü sohbet’ uyarısıVakaların 4 kat arttığı Sinop’ta ’ayaküstü sohbet’ uyarısı
Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!Polis nasıl olunur? Nasıl Yunus, Özel Hareket, Sivil, Siber, Narkotik polisi olma şartları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Ekipler seferber olmuştu! Kaybolan iki kardeşten kahreden haber

Ekipler seferber olmuştu! Kaybolan iki kardeşten kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

İş kazası sonrası belediyeye dava açtı, Bozkurt Belediye Başkanı'ın makam koltuğu ve aracı haczedildi

Belediye başkanının makam koltuğu ve aracı haczedildi

Salim Arda Ermut kimdir, kaç yaşında ve nereli? Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne atandı

Salim Arda Ermut Varlık Fonu Genel Müdürlüğüne atandı

Edirne'de bir flaş karar daha: 2 caddeye girişler kapatıldı, çay ocaklarının faaliyeti durduruldu

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü! Kendini böyle savundu: Bana büyü yapıldı

Dehşete düşüren olayda yeni gelişme: Bana büyü yapıldı

Vakaların 4 kat arttığı Sinop’ta ’ayaküstü sohbet’ uyarısı

Vakaların 4 kat arttığı Sinop’ta ’ayaküstü sohbet’ uyarısı

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kararlar alınacak mı?

Yeni kabine toplantısı ne zaman?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.