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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 13:03 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarlasını sürerken, devrilen traktörünün altında kalan Salih Şakır, hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde tarlasını sürerken, devrilen traktörünün altında kalan Salih Şakır, hayatını kaybetti.
Kaza, ilçenin Taşlıkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Salih Şakır'ın pamuk tarlasını sürerken kullandığı traktör, engebeli arazide devrildi. Traktörün altında kalan Şakır, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Salih Şakır, hayatını kaybetti.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Salih Şakır'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Devrilen traktörün sürücüsü öldüDevrilen traktörün sürücüsü öldüDevrilen traktörün sürücüsü öldüDevrilen traktörün sürücüsü öldü

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