Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Faruk ÇARK/KİRAZ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Kiraz ilçesinde, devrilen traktörün sürücüsü Musa Battal (33), öldü.

​Kaza, bugün saat 08.30 sıralarında, kırsal Olgunlar Avgan Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve iki çocuk babası Musa Battal yönetimindeki 35 AB 5080 plakalı traktör, rampada geri manevra sırasında devrildi. Traktörün altında kalan Battal, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından Musa Battal'ın cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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