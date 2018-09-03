Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücü Muzaffer Yedekçi (55), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Avlağı köyünde meydana geldi. Muzaffer Yedekçi, yönetimindeki 19 EL 568 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan Yedekçi, kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

