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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.09.2018 20:45 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücü Muzaffer Yedekçi (55), hayatını kaybetti.

Mustafa ULUSOY/OSMANCIK (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Osmancık ilçesinde, kontrolden çıkıp devrilen traktörün sürücü Muzaffer Yedekçi (55), hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde ilçenin Avlağı köyünde meydana geldi. Muzaffer Yedekçi, yönetimindeki 19 EL 568 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada ağır yaralanan Yedekçi, kaldırıldığı Osmancık Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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