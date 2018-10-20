Devrilen traktörün sürücüsü öldü

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Talas ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Zekai Gedikbaş (41), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Talas ilçesine bağlı Kepez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Zekai Gedikbaş, traktörünün devrilmesi yaşamını yitirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri olay yeri ve ceset üzerinde yaptığı incelemenin ardından çiftçinin cansız bedenini otopsi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırdı.
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