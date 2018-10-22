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DEVRİLEN TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

YAŞAM HABERLERİ  | 22.10.2018 11:56 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yayladan merkeze döndüğü traktörün devrildiği kazada Mehmet Nergizciler (55) yaşamını yitirdi.

Haber- Kamera Levent YENİGÜNKEMERA(Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde yayladan merkeze döndüğü traktörün devrildiği kazada Mehmet Nergizciler (55) yaşamını yitirdi. Kemer'in Gedelme Mahallesi'ndeki yayla evinden ilçe merkezine dönen Mehmet Nergizciler 55 JK 563 plakalı traktörle ailesi ise otomobille yola çıktı. Kuzdere Mahallesi'ne bağlı Kesmeboğazı mevkisinde dün saat 16.00 sularında Mehmet Nergizciler'in kontrolünü kaybettiği traktör yol kenarındaki kaya parçasına çarparak takla attı. Kazanın ardından olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri Mehmet Nergizciler'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayı öğrenen ve kaza yerine gelen Mehmet Nergizciler'in eşiyle annesi ise fenalık geçirip, Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı işlemlerin ardından Mehmet Nergizciler'in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kaza yerine gelen vinç yardımıyla traktör kaldırılırken, kasada bulunan tavuklar ise telef olmadan kurtarıldı.

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