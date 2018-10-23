HABER

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2018 14:13 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Ramazan Yılboğa, yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Mahir ALAN/GERGER (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Ramazan Yılboğa, yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Kesertaş köyü yakınlarında meydana geldi. Çiftçilik yapan Ramazan Yılboğa, plakası öğrenilemeyen traktör ile tarlasına giderken Kesertaş Köprüsü üzerinde direksiyon kontrolünü kaybetti. Traktör devrilirken, Yılboğa ise altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Yılboğa'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarmanın incelemesinin ardından ardından Yılboğa'nın cenazesi, otopsi için Gerger Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.

FOTOĞRAFLI

PARTNER'Aşkı kapalı yaşarım''Aşkı kapalı yaşarım'
Otomobilinde intihar ettiOtomobilinde intihar etti
Öğretmen emeklisi çiftten 'Kemik üzerine minyatür' sergisiÖğretmen emeklisi çiftten 'Kemik üzerine minyatür' sergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğrenci Andı' ve ittifak açıklaması

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

MHP lideri Devlet Bahçeli, AK Parti ile ittifakı bitirdi: İttifak arayışımız kalmamıştır!

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

'Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cesedi bulundu' iddiası

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Fuhuş operasyonunda şok sözler! 'Başkan, hayat bu hayat'

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Liseyi ayağa kaldıran olay! Öğrencilere tacizden dava açılan öğretmen görevine devam edince...

Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

Karpuzcu 'Yenge doğru söylüyor' deyince çıldırdı! Sonrası dehşet

Üvey kızının yaptıkları dehşete düşürdü

Üvey kızının yaptıkları dehşete düşürdü

Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

Kan donduran olay! Sokak ortasında 18 yerinden bıçaklayıp...

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

8 yıllık sır cinayetle ilgili flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.