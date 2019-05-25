HABER

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.05.2019 16:46 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün altında kalan sürücü Nuri Kaplan, hayatını kaybetti.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkıp devrilen traktörün altında kalan sürücü Nuri Kaplan, hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Besni ilçesine bağlı Burunçayır köyünde meydana geldi. Nuri Kaplan yönetimindeki 63 FB 690 traktör kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılan Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaplan'ın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Besni Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Evinde av tüfeğiyle intihar ettiEvinde av tüfeğiyle intihar etti
Kayıp balıkçı, 4 gündür aranıyorKayıp balıkçı, 4 gündür aranıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Muğla'da çocuğun koluna demir korkuluk saplandı

Antalya'da istismarcı öğretmene bir ceza daha!

İstismarcı öğretmene bir ceza daha!

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

'Sende ölüm büyüsü var' deyip kandırdı! Sözleri şoke etti

Bursa'da denizde kahreden olay! Eşi yardım istemek için karaya yüzerken boğuldu

Bursa'da denizde kahreden olay!

Adana'da ses sanatçısının cenazesini karıştırdılar

Gasilhanede görünce şok geçirdiler! Yüzüne baktıklarında...

İzmir'de korkunç anne cinayeti

İzmir'de korkunç olay! Yaptıkları kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.