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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2019 13:46 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Kılıç (61), yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Kılıç (61), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde Gürbaşak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tarlasına gitmek için yola çıkan Mehmet Kılıç yönetimindeki 27 N 2576 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Kazada, Kılıç, traktörün altında kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kılıç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kılıç'ın cansız bedeni, yapılan inceleme sonrası otopsi için morga konuldu.

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Devrilen traktörün sürücüsü öldüDevrilen traktörün sürücüsü öldü

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