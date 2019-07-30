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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2019 10:28 | Son Güncelleme

VAN'ın Özalp ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ali İhsan Yavuz (50), hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Özalp ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü Ali İhsan Yavuz (50), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 07.30 sıralarında ilçeye bağlı Karakoçan Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlaya gitmek için yola çıkan Ali İhsan Yavuz yönetimindeki 12 AL 931 plakalı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. Yavuz, traktörün altında kaldı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaşamını yitirdiği belirlenen Yavuz'un cansız bedenini traktörün altından çıkararak, hastane morguna götürdü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Devrilen traktörün sürücüsü öldüDevrilen traktörün sürücüsü öldüDevrilen traktörün sürücüsü öldüDevrilen traktörün sürücüsü öldü

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