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Devrilen traktörün sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

KONYA'nın Güneysınır ilçesinde Mustafa Ünal (44), evine giderken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.  Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Kayaağzı Mahallesi'nde meydana geldi.

Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'nın Güneysınır ilçesinde Mustafa Ünal (44), evine giderken kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçeye bağlı Kayaağzı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Ünal yönetimindeki plakasız ve tescilsiz traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına devrildi. Ünal traktörün altında kalırken, mahalle sakinleri jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibini yaptığı kontrolde, Mustafa Ünal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.
Mustafa Ünal'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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