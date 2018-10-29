HABER

Devrilen traktörünün altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 19:26 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 51 yaşındaki Oktay Çalışan yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörünün altında can verdi

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 51 yaşındaki Oktay Çalışan yaşamını yitirdi.
Kuyucak'ın kırsal Musakolu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Oktay Çalışan, bugün saat 15.30 sıralarında, ormandan topladığı odunları traktörüne yükleyip, evine dönmek üzere yola çıktı. Rampa çıkarken freni boşalan traktörünün geri kayması üzerine, Çalışan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilen traktörünün altında kalan evli ve 1 çocuk babası Çalışan, ağır yaralandı. Bu sırada tesadüfen olay yerinin yakınından geçen köylüler, durumu farkedip, 112 Acil servis ve jandarmaya bildirdi. Güçlükle traktörün altından kurtarılan Çalışan, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çalışan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERBu ülkeleri mutlaka görünBu ülkeleri mutlaka görün
Trafikte tartışıp tabanca ile 3 kişiyi vurduTrafikte tartışıp tabanca ile 3 kişiyi vurdu
Eski eşini, iş yerinde pompalı tüfekle öldürdüEski eşini, iş yerinde pompalı tüfekle öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

İYİ Partili Ümit Özdağ'dan Diyanet TV'ye tepki: Allah'tan korkmaz...

Villadan 2+1 daireye!

Villadan 2+1 daireye!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin efsane ismi İstanbul'a geldi!

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte havalimanının adı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Ardahan'daki 29 Ekim töreninde tavuk sürprizi

Ardahan'daki 29 Ekim töreninde tavuk sürprizi

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.