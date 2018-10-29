Devrilen traktörünün altında can verdi

Bahattin ALBAYRAK/KUYUCAK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 51 yaşındaki Oktay Çalışan yaşamını yitirdi.

Kuyucak'ın kırsal Musakolu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Oktay Çalışan, bugün saat 15.30 sıralarında, ormandan topladığı odunları traktörüne yükleyip, evine dönmek üzere yola çıktı. Rampa çıkarken freni boşalan traktörünün geri kayması üzerine, Çalışan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Devrilen traktörünün altında kalan evli ve 1 çocuk babası Çalışan, ağır yaralandı. Bu sırada tesadüfen olay yerinin yakınından geçen köylüler, durumu farkedip, 112 Acil servis ve jandarmaya bildirdi. Güçlükle traktörün altından kurtarılan Çalışan, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çalışan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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