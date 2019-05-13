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Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 23:52 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da fıstık bahçesinde ilaçlama yaparken traktörün altında kalan sürücü Salih Biçim (36) hayatını kaybetti.

Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA’da fıstık bahçesinde ilaçlama yaparken traktörün altında kalan sürücü Salih Biçim (36) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Dağeteği Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fıstık ağaçlarına ilaçlama yapan Salih Biçim yönetimindeki plakası öğrenilemeyen traktör, kontrolden çıkarak devrildi, sürücü aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Biçim'in öldüğünü belirledi. Biçim'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

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