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Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 17:59 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Mehmet Güngör yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Metin İLİKSOY/ NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde kullandığı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu Mehmet Güngör yaşamını yitirdi.
Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Çanakçı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan ve tarla sürmek için yola çıkan Mehmet Güngör'ün kullandığı 27 C 7768 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri traktörün altında kalan Güngör'ün güçlükle çıkardı. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Güngör'ün öldüğünü belirledi. Mehmet Güngör'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından Nizip Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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