HABER

Devrilen traktörünün altında kalan genç kadın öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 29.10.2018 17:30 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Kula ilçesinde, Nazlı Çınar'ın (23) kullandığı traktör, 2,5 metre yükseklikten alt yola devrildi.

Devrilen traktörünün altında kalan genç kadın öldü

Hasan YİĞEN/KULA (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Kula ilçesinde, Nazlı Çınar'ın (23) kullandığı traktör, 2,5 metre yükseklikten alt yola devrildi. Devrilen traktörün altında kalan Çınar olay yerinde hayatını kaybetti.
Bugün saat 12.30 sıralarında, Kula'nın kırsal Bebekli Mahallesi'ndeki evinin bahçesini 45 RA 4085 plakalı traktörü ile süren Nazlı Çınar, bir ara direksiyon kontrolünü yitirdi. Engebeli arazide kontrolden çıkan traktör, 2,5 metre yükseklikten alt yola devrildi. Çınar, devrilen traktörün altında kaldı. Çevredekiler durumu jandarma ve 112 Acil Servis'e bildirip, yardım istedi. Gelen sağlık ekipleri, genç kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Çınar'ın cesedi, jandarma ve sağlık ekipleri tarafından güçlükle traktörün altından çıkartılıp, Kula Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Çınar'ın cesedi götürülürken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Devrilen traktörünün altında kalan genç kadın öldüDevrilen traktörünün altında kalan genç kadın öldüDevrilen traktörünün altında kalan genç kadın öldüDevrilen traktörünün altında kalan genç kadın öldü

PARTNER2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı2300 yıllık kaleden tarih fışkırdı
Çocuk için kart basma kavgasında şoförün burnu kırıldıÇocuk için kart basma kavgasında şoförün burnu kırıldı
Gaziosmanpaşa'da kavgayı ayırmak isteyen polis memuru bıçakla yaralandıGaziosmanpaşa'da kavgayı ayırmak isteyen polis memuru bıçakla yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Bu sabah herkese bedava oldu! Mutlaka indirin...

Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

Ersun Yanal paylaştı, Fenerbahçe taraftarı coştu

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

İstanbul'daki 3. havalimanı açılışı bugün!

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Engiç Ardıç yazdı: Yağ çekmiyorum, yeni havaalanının ismi 'Recep Tayyip Erdoğan' olmalıdır

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Devlet Bahçeli ve Meral Akşener...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Yüzlerce motosikletli Şehitler Köprüsü'nden böyle geçti

Ardahan'daki 29 Ekim töreninde tavuk sürprizi

Ardahan'daki 29 Ekim töreninde tavuk sürprizi

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Ardahan'da çoban köpeğinin fotoğrafını görenler şaştı kaldı

Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

Yaşlı çiftin Anıtkabir'deki görüntüsü duygulandırdı

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

Osmaniye'de iğrenç haber! 'Telefon alacağım' diye çağırdı el ve ayaklarını bağlayıp...

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İzmir'de kan donduran olay! Arkasından yasak aşk çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.