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Devrilen traktörünün altında kalan sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 17:16 | Son Güncelleme

 DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Abdullah Yılmaz (68) hayatını kaybetti.

Devrilen traktörünün altında kalan sürücü öldü

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'nin Akçakoca ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Abdullah Yılmaz (68) hayatını kaybetti.
Kaza, öğleden sonra, Akçakoca Karatavuk Köyü'nde meydana geldi. Abdullah Yılmaz yönetimindeki traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu fındık bahçesinde devrildi. Abdullah Yılmaz devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Abdullah Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlendi. Abdullah Yılmaz'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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